"الوضع الفلسطينى الراهن.. وكيفية الخروج منه".. ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب بمعرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الوضع الفلسطيني الراهن وكيفية الخروج منه"، بحضور الدكتور رياض الخضري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس أمناء جامعة غزة، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ويديرها محمد نشأت.

وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من زوار معرض الكتاب من مصر وفلسطين، إضافة إلى مسئولين وشخصيات بارزة من البلدين، لمناقشة ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وسبل الخروج من النفق المظلم في ظل الأوضاع الجارية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

معرض القاهرة

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب بمعرض الكتاب