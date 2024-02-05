زوجان يقتلان عاملًا في الجيزة

أنهى عامل وزوجته حياة شاب في مشاجرة سببها خلافات مالية في منطقة المنيرة الغربية في الجيزة، اليوم الاثنين، وضبطت الشرطة مرتكبي الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقي قسم شرطة المنيرة الغربية، بلاغ من مستشفى إمبابة العام باستقباله جثة عامل، في العقد الثاني من العمر، مقيم بأوسيم وبها جرح طعني نافذ بالصدر تسبب في وفاته.

وأفادت التحريات، بحدوث مشاجرة بين المجني عليه وشقيقته - طرف أول - وعامل وزوجته - طرف ثانِ، بسبب خلافات مالية بين السيدتين تدخل على إثرها الزوجين، وطعن أحدهما الآخر بـ«مطواة» محدثًا إصابته التي أدت إلى الوفاة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الجاني سلاح الجريمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.