الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بغسل 12 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

متهمين
متهمين

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين غسـلا 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهما غير المشروع.

وأوضحت لها  الداخلية في بيانٍ اليوم الاثنين: «تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات»لأحدهما معلومات جنائية «لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية شراء الوحدات السكنية الإجراءات القانونية

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