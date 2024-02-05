الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس مدينة 6 أكتوبر يُطالب الشركات بزيادة معدلات إنجاز المشاريع

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار،

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عادل النجار، على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع الجارية بالمدينة بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وسرعة تنفيذ الأعمال في موعدها.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها رئيس الجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز، بمختلف المناطق السكنية والمحاور الرئيسة والطرق والكباري بالمدينة؛ لمتابعة آخر مستجدات أعمال التنمية والتطوير الجارية بتلك المناطق. 

واستهل "النجار" ومرافقوه جولتهم الميدانية، بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء؛ للوقوف على معدلات التنفيذ ومعدل أداء الشركات بالمشروع. 

عقب ذلك، تفقد المحاور المركزية بالمدينة مثل المحور المركزي، ومحور الكفراوي ومحور جمال عبد الناصر، ومحور البوليفارد، ومحور 26 يوليو، ثم توجه لمتابعة أعمال تطوير طريق الواحات، كما تابع أعمال تقاطع الطريق الشمالي (البوليفارد) مع مسار القطار الكهربائي السريع.

رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عادل النجار المحاور الرئيسة والكبارى مسئولو الجهاز

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