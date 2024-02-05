الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لمندوب تحصيل متهم باختلاس 719 ألف جنيه

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة، لموظف بالإدارة العامة لري شرق الشرقية، لاتهامه باختلاس 719 ألفًا و756 جنيهًا و35 قرشًا من أموال جهة عمله بالإدارة العامة للري.

تعود أحداث القضية رقم 4 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 2 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أ. ف" 43 عاما، موظف بالإدارة العامة لرى شرق الشرقية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى غضون عامى 2021 و2022 وبصفته موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل "مندوب تحصيل بهندسة رى ههيا التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية" اختلس أموالا بلغ ما أمكن حصره منها 719 ألفا و756 جنيه و35 قرشا قيمة 684 قسمة تحصيل من أصل 804 قسائم تحصيل مختلسة مملوكة لجهة عمله، وذلك بأن قام بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة لجهة عمله من المواطنين المخالفين ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم اختلس 14 أصل دفتر تحصيل نموذج 33 ع ح، والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من جهة عمله لتحرير ما بها من قسائم حال تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المخالفين فاختلسها لنفسه لستر جريمته، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله وبأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة امن القاهرة محكمة جهات التحقيق

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