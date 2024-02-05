الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو غرفة الحبوب: تراجع أسعار الأرز.. وطرح كميات جديدة خلال شهر رمضان

ارز
ارز

أكد خالد النجار، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توافر الأرز المصري بالأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى زيادة الطلب على الأرز خلال الشهر الفضيل بنسبة 30%.

وأضاف النجار، لـ"الدستور"، أن الحكومة ممثلة في هئية السلع التموينية، تعاقدت على شراء الأرز من خلال مناقصة من الهند، ما ساهم في تراجع الأسعار، موضحًا أن تحديد أسعار الأرز مرتبط بأسعار الأعلاف، حيث يدخل 40% من الأعلاف في صناعة الأعلاف" السرسة"، كما ترتبط أسعار الأعلاف بالسعر العالمي، لافتًا إلى أن مصر تستورد 85% من الأعلاف من الخارج.

وأشار النجار، إلى أن الحكومة شنَّت عدد كبير من الحملات التفتيشية على مخازن الأرز، مما ساعد على ضبط الأسعار وزيادة الكميات التي يتم طرحها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا استقرار أسعار الأرز خلال شهر رمضان، نتيجة زيادة الكميات المعروضة بالأسواق.

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