اليوم.. محاكمة جمال اللبان بتهمة الاستيلاء على أموال مجلس الدولة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة الإبتدائية، اليوم الاثنين، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة سابقًا، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر للمرافعة.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في قضية تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ70 مليون جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عامًا مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيهًا والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.