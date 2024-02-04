الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير أمريكية: ضربات الشرق الأوسط تضر "بايدن" في انتخابات 2024

جو بايدن
جو بايدن

اعتبر خبراء أمريكيون استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن الناشئة بشأن اليمن من الممكن أن تهدف إلى إضعاف جماعة الحوثي، لكنها لا تصل إلى حد محاولة هزيمة الجماعة أو مخاطبة إيران بشكل مباشر.

ووفقا لتقرير على صحيفة الجارديان، فأن إستراتيجية بايدن تمزج بين الضربات العسكرية والعقوبات المحدودة، مضيفًا:" ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة الحوثيين مع الحد من خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط".

فيما نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن هذه الضربات ستجعل من الصعب التوصل إلى السلام في المنطقة.

وقال إيان بريمر، عالم السياسة الأمريكي، إن الولايات المتحدة تخوض بالفعل حربًا بالوكالة مع إيران، بحسب cnn، مشيرًا إلى أن أزمة الشرق الأوسط المستمرة ستضر بـ"بايدن" في الانتخابات الأمريكية هذا العام.

أضاف: “هذا يضر بايدن في عام انتخابي. وكلما طال أمد هذه الحرب وكلما شهدنا تصعيدًا في هذه المنطقة، كلما أصبح من الصعب عليه التعامل مع معارضة النواب، قائلًا إنك غبي ولن تنقل هذه الحرب إلى الإيرانيين، وهذا لم يكن ليحدث أبدًا. حدث في عهد ترامب”.

الشرق الأوسط ​جو بايدن صراع الضربات الأمريكية الانتخابات الامريكية2024

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