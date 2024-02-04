الشاعر الألمانى تويباس بوركهارت: ليس هناك شىء واحد يدفعنى للكتابة

شهدت قاعة الشعر محور اللقاء الشعري ب بلازا "١" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ندوة اللقاء الشعري مع الشاعر الألماني تويباس بوركهارت، الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي، وأدار الندوة المترجمة والدكتورة سارة حواس.

قال الشاعر الألماني تويباس بوركهارت: إن الشعر عندي مثل ما ذهب إليه الشاعر العربي أبوتمام نظرة وهفوة، أقصد هنا الاختزال والتكثيف.

عن تكوينى النفسي والذاتي هو ألماني خام، وتأثرت بفلسفة أمريكا اللاتينية نتيجة العيش هناك، حيث الأفكار التي يتم تسريبها في القصيدة المتعلقة بي.

وعن دوافعه وحافزه لكتابة قصيدة يقول تويباس بوركهارت: أحيانا يكون الاختلاف، والخبرات المختلفة، وقد تأتي القصيدة عبر قراءة العالم وتأملاتي اليومية فيما يدور حولنا، ليس هناك شيء واحد يدفعني لكتابة القصيدة، فهناك الكثير من الأشياء التي تعمل على ذلك، فالإلهام يأتي عفويًا وتلقائيًا.

وتابع: أكتب باللغتين الإسبانية والألمانية والثقافة البابلية تتحرك بين تلك اللغتين، فالثقافة الإنسانية مترابطة، فالثقافة البابلية غنية بمفاهيمها عن الإنسانية.

وعن أسباب قصر قصائده وهل ترمز إلى شيء ما قال: هذه نظرتي للشعر، والقصيدة بالنسبة لي تعني الومضة، ليست لها ظروف مناسبة، غالبا ما أكتب بالشكل التقليدي للشعر الإسباني الذي يرجع للإيقاع، وهذا لايمنع أن أقدم شكلا بنائيا خاصا بي في الكتابة.

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