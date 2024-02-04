الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أطفال داعش.. ذئاب منفردة تحول البراءة إلى قنابل موقوتة" في معرض الكتاب

أطفال داعش
أطفال داعش

حقق كتاب «أطفال داعش.. الذئاب المنفردة تحول البراءة إلى قنابل موقوتة»، للكاتب عصام عبد الجواد، الذي يُعرض الذى يُعرض فى جناح دار «النخبة العربية» للنشر والتوزيع، داخل القاعة رقم «1»، مبيعات مرتفعة على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الحالية، والذي يُعدّ من الإصدارات التي كشفت حقيقة التنظيم الإرهابي وتجنيدهم للأطفال، وتحويل برائتهم إلى ذئاب بشرية مُقاتلة.

يقول المؤلف، إنَّ هذا الكتاب يرصد ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من تجنيد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، من خلال تجهيزهم وتدريبهم والدفع بهم لتنفيذ عمليات إرهابية مروعة تحول البعض منهم إلى ذئب منفرد قد ينفجر في أي لحظة وتحصد الأرواح البريئة.

ويكشف المؤلف في كتابه بالأدلة القاطعة خطة داعش في إرسال الأطفال بعد إنهاء دوراتهم التدريبية، وإعدادهم لتنفيذ العمليات الانتحارية، أو تركهم ينضجون لمرحلة مستقبلية، أو زرعهم كخلايا نائمة تهدد بظهور جيل جديد من الدواعش أكثر تطرفًا ودموية ممن سبقهم من الإرهابيين.

ومن جانبها، أكدت مسئولة الدار، إنَّ الكتاب حقق مبيعات مرتفعة جدًا، منذُ بداية المعرض، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، مُشيرةً إلى أنَّ بعض الزوَّار يأتون إليه على وجه الخصوص.

وأضافت في حديثها لـ«الدستور»، أنَّ الكتاب يوثّق كيف يتعامل تنظيم داعش الإرهابي، مع الأطفال المُختطفين، ورحلتهم من التدريب إلى القتال، بجانب آثار التنظيم؛ السياسية والاجتماعية والثقافية، وتداعياتها، حيثُ حاول المؤلف تحليل ومناقشة هذا الملف الشائك ضمن قراءات مختلفة: «اجتماعية، ونفسية، وتأهيلية، وأمنية، وقانونية».

 

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خطاط معرض الكتاب يرسم البهجة على وجوه الزوار

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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