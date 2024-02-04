الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات على الأرباح.. تفاصيل إخلاء سبيل "يوتيوبر" ونجله بتهمة التعدي على سيدة

جريدة الدستور

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإخلاء سبيل المتهم أكرم سلام ونجله وآخر في اتهامهم بالتحريض والتعدي على سيدة؛ بسبب أرباح الفيديوهات على اليوتيوب في المقطم.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من سيدة تتهم اليوتيوبر «أكرم. س» وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مخصصة في المأكولات.


وتم ضبطهما داخل فيلا مستأجرة كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها.


وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبعرضهم على جهات التحقيق أمرت بقرارها السابق.

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