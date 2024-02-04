تشكيل مانشستر يونايتد.. راشفورد يقود الهجوم أمام وست هام

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره راسموس هويلوند وجارناتشو.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد يقود الهجوم أمام وست هام

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، شاو

خط الوسط: فيرنانديز، كاسيميرو، ماينو

في الهجوم: جارناتشو، هويلوند، راشفورد.

وحقق اليونايتد فوزا مثيرا بنتيجة 4 - 3 على وولفرهامبتون في الثواني الأخيرة، الخميس الماضي في المرحلة الماضية، بينما تعادل ويست هام يونايتد، 1 - 1 مع ضيفه بورنموث أمس أيضا.

ويلعب في اليوم ذاته، تشيلسي مع ضيفه وولفرهامبتون، وبورنموث مع ضيفه نوتينجهام فورست، وآرسنال مع ليفربول على ملعب الإمارات.