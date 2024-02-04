الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة لـ"نواب بنى سويف" بشأن زيادة قوائم انتظار المرضى

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم أعضاء مجلس النواب عن محافظة بني سويف هم: الدكتور على بدر، والنائب  محمد رجب، والنائب رمضان أبوحسان بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رئيس جامعة بني سويف، والدكتور مدير مستشفى جامعة بني سويف بشأن زيادة أعداد قوائم الانتظار للمرضى وعدم إجراء العمليات لهم في مواعيدها المحددة بمستشفى جامعة بني سويف، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

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زيادة نسب قوائم الانتظار وعدم انتظام إجراء العمليات 

وقال الدكتور على بدر، في طلب الإحاطة، إن المرضى بمستشفى جامعة بني سويف يعانون من زيادة قوائم الانتظار للعمليات، وكذلك عدم انتظام إجراء العمليات لهم حيث يفاجأ المريض بأنه تم تأجيل إجراء العملية دون أسباب معلومة.

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محسوبيات في إجراء العمليات

ومن جانبه، قال النائب محمد رجب إن وجود المحسوبية في إجراء العمليات ووجود بعض المحسوبيات في اختيار المرضى ما أثار حالة من التذمر بين المرضى وجميع أهالي بني سويف بسبب معاناة المرضى في الحصول على الخدمة الطبية بعد زيادة أعداد قوائم الانتظار.

وفيات ١٠٠% لكل من أجرى عمليات قلب مفتوح بالمستشفى 

وأشار النائب رمضان أبوحسان إلى أن جميع الحالات التي تم إجراء عمليات قلب مفتوح لها بمستشفى الجامعة وبلغت نسبة الوفيات إلى ما يقرب 100% وإسناد عمليات بالأمر المباشر لقريب مدير المستشفى بالمخالفة للقانون، وتحويل مبنى جديد من مستشفى لعيادات خارجية بمقابل مادي كبير.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن بني سويف بإدراج طلب الإحاطة في أقرب جدول للأعمال، وكذلك إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

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