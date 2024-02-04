إحالة دعوى وقف قرار استبعاد هشام حطب من رئاسة اتحاد الفروسية لمفوضى الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المهندس هشام حطب، والتي يطالب فيها بوقف قرار استبعاده من رئاسة مجلس إدارة نادي الفروسية والدعوة لإجراء انتخابات في 13 فبراير الجاري، إلى هيئة مفوضي الدولة بجلسة 3 مارس.

كما طالبت الدعاوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية الصادرة بتاريخ 26 /2023/12 بوقف المدعي الأول، لحين عرض أمره على الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية المحدد لها يـوم 2024/1/13.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبيّة المصرية.

وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023 في 2023/12/24 بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.