اليوم.. نظر دعوى وقف قرار استبعاد هشام حطب من رئاسة اتحاد الفروسية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المهندس هشام حطب، والتي يطالب فيها بوقف قرار استبعاده من رئاسة مجلس إدارة نادي الفروسية والدعوة لإجراء انتخابات في ١٣ فبراير الجاري.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت ثلاث دعاوى مقامة من هشام محمد توفيق حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية، والتي يطالب فيها بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقـم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد مـع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثار؛ أخصها عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله