الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ

اليوم الأول منافسات
اليوم الأول منافسات القوة

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حتى 9 فبراير الجاري بمشاركة 22 دولة.

ويشهد اليوم الأول منافسات القوة الكاملة وبنش بريس وديد ليفت.
ويشارك في منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 22 دولة أهمها روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، والمجر و العراق ومصر البلد المضيف.
وتشارك مصر في منافسات البطولة بعدد كبير من اللاعبين حيث سمح الاتحاد المصري للاعبين المحققين للأرقام التأهيلية (ب) و(ج) المشاركة في البطولة على نفقتهم الخاصة.
وتضم قائمة المنتخب الأول 20 لاعبا بواقع 9 لاعبات و11 لاعبا.
وأوضح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري أن هذا المنتخب هو الذي يتم إعداده منذ فترة وهو نفس المنتخب الذي حصل على كأس العالم العام الماضي وأضيف له عدد من اللاعبين الجدد الذين حققوا الأرقام التأهيلية (أ) وعددهم 3 سيدات و5 رجال.

ويضم منتخب الرجال كلا من: يوسف بدوي على وزن 60 كجم، يوسف أحمد عبد الله 67.5 كجم، أحمد إبراهيم 67.5 كجم، محمد ماهر 75 كجم، عمر أشرف 75 كجم، كريم إبراهيم 82.5 كجم، محمد صابر 90 كجم، أحمد سعيد 90 كجم، محمد نشأت 100 كجم، أمير محمد 110 كجم، توماس هاني 140 كجم، حامد خلاف 140 كجم.

فيما تضم قائمة السيدات بالمنتخب كلا من: خلود إبراهيم  52 كجم، آلاء طارق 60 كجم، فاطمة حسام 67.5 كجم، أماني ربيع  67.5 كجم، ريم جمال 75 كجم، مريهان محمد 90 كجم، جيهان السويركي 100 كجم، منة الله عبد العزيز +110.

وشهد اليوم الأول من بطولة كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ منافسات قوية لعدد من الدول المشاركة بالبطولة.

كأس العالم للقوة البدنية شرم الشيخ بنش بريس ديد ليفت خلود إبراهيم يوسف بدوي محمود بركات

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