الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 فبراير.. الحكم على سائق زوّر محررًا رسميًا وإصدار رخصة مزورة فى القطامية

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، الحكم على سائق متورط في تزوير محرر رسمي لسيارة وإصدار رخصة مزورة في منطقة القطامية، إلى جلسة 6 فبراير الجاري. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار يسري محمد ذكري بعضوية المستشارين محمد فؤاد، مجاهد علي مجاهد، بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وتبين أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، ولكنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي لشركة مستهمة وقدما تلك الأوراق المزورة لجهة حكومية، وهي وحدة مرور القطامية يثبت فيها ملكية السيارة لنفسه وعدم وجود مستحقات جمركية، كما تورط مع موظفيين حكوميين من وحدة المرور في تزوير رخص لسيارة ومنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية.

رخصة مزورة محرر رسمي مرور القطامية عابدين

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