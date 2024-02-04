الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح فعالة للشفاء من العلاقة السامة.. أبرزها وضع حدود ثابتة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قد يكون التغلب على  الجروح العاطفية التي يسببها الشريك السام في العلاقة أمرًا صعبًا، ومع ذلك، فإن بعض آليات التكيف ونمط التفكير الصحيح يمكن أن تساعدك على استعادة سعادتك والمضي قدمًا في الحياة، تابع القراءة لتعرف 9 نصائح للتعامل مع آثار العلاقة السامة.

قرارات حاسمة في علاقة عاطفية وفرصة عمل.. توقعات برج الأسد 2024

  • وضع حدود ثابتة

قم بالحد من التواصل مع شريكك السابق لحماية نفسك من المزيد من الأذى العاطفي. ضع حدودًا واضحة ولا تتوقع المصالحة من جانبهم. من المستحسن المضي قدمًا من العلاقة، قد يحاول الشريك المتلاعب الاتصال مرة أخرى لإعادة بناء العلاقة المقطوعة. ومع ذلك، فمن المستحسن وضع الحدود.

  • ممارسة الرعاية الذاتية

مارس أنشطة الرعاية الذاتية التي تساعدك على الشفاء. فكر في الانخراط في أنشطة إبداعية مثل الكتابة والرسم والطهي. تساعد الأنشطة الإبداعية على إعادة اكتشاف مواهبنا، كما أن ممارسة التأمل يمكن أن تساعد في تقليل القلق والانفجارات العاطفية. إن إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية سيساعدك على التغلب على الصدمة الناجمة عن العلاقة السامة.

  • المغفرة

التسامح يعني العثور على خاتمة وتحرير نفسك من حمل الأمتعة العاطفية في العلاقة. الاستياء والجروح الماضية عندما تكون مدفونة في أعماق القلب تسبب نوبات الهلع والقلق، أن تسامح هو ببساطة المضي قدمًا والترحيب بالبدايات الجديدة. قد لا يكون التسامح بهذه السهولة، لكن التسامح يساعدك دائمًا على أن تكون في سلام مع نفسك.

  • اطلب الدعم من أحبائك

حاول مشاركة مشاعرك الصعبة وتجارب علاقاتك غير السارة مع عائلتك وأحبائك، إنها تتحقق من صحة مشاعرك وتساعدك على التغلب على المشاعر المعقدة والألم العاطفي الناجم عن العلاقة السامة.

  • لا تتجاهل مشاعرك الصعبة

اسمح لنفسك أن تشعر بتلك المشاعر المعقدة والألم الناجم عن العلاقات السامة، من الضروري أن تفهم حقيقة أن الاعتراف بمشاعرك الصعبة يساعدك على تهدئتها تدريجيًا. إن تجاهل مشاعرك أو الشك في نفسك يمكن أن يخلق المزيد من القلق والتوتر.

  • كُن لطيفًا مع نفسك

عامل نفسك بلطف وكن أكثر تعاطفًا مع نفسك. الامتناع عن أفكار النقد الذاتي، على سبيل المثال، لا تسأل نفسك "لماذا حدث هذا لي؟"، قد تحاول مشاعر الذنب والعار غير المرغوب فيها الإضرار باحترامك لذاتك. ومع ذلك، من المهم أن نتقبل أن تجربة الصعود والهبوط أمر طبيعي وأن البشر ليسوا مثاليين في العلاقات.

  • التركيز على النمو

يلعب التركيز على نموك الشخصي دورًا محوريًا في التغلب على الصدمة الناجمة عن العلاقة السامة، إن التخلي عن الماضي أمر مهم للتركيز على النمو الشخصي، امنح نفسك وقتًا للشفاء وإعادة الاكتشاف، ناقش خططك وأهدافك ورغباتك مع أحبائك، حاول التركيز أكثر على الأنشطة التحفيزية.

  • تواصل مع أخصائي الصحة العقلية

يمكن أن يساعدك التواصل مع أحد المستشارين ومتابعة العلاجات في التغلب على الشعور بعقلية الضحية، ويساعدك على توفير وضوح الفكر في الحياة، تساعدك العلاجات السريرية والتوجيه المهني على التعامل مع أفكارك بشكل أفضل.

التغلب على الجروح العاطفية آثار العلاقة السامة العلاقة السامة الصحة العقلية لتركيز على النمو

مواد متعلقة

4 أشياء يجب تذكرها أثناء المرور بأزمة في العلاقة العاطفية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح