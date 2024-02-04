نصائح فعالة للشفاء من العلاقة السامة.. أبرزها وضع حدود ثابتة

قد يكون التغلب على الجروح العاطفية التي يسببها الشريك السام في العلاقة أمرًا صعبًا، ومع ذلك، فإن بعض آليات التكيف ونمط التفكير الصحيح يمكن أن تساعدك على استعادة سعادتك والمضي قدمًا في الحياة، تابع القراءة لتعرف 9 نصائح للتعامل مع آثار العلاقة السامة.

وضع حدود ثابتة

قم بالحد من التواصل مع شريكك السابق لحماية نفسك من المزيد من الأذى العاطفي. ضع حدودًا واضحة ولا تتوقع المصالحة من جانبهم. من المستحسن المضي قدمًا من العلاقة، قد يحاول الشريك المتلاعب الاتصال مرة أخرى لإعادة بناء العلاقة المقطوعة. ومع ذلك، فمن المستحسن وضع الحدود.

ممارسة الرعاية الذاتية

مارس أنشطة الرعاية الذاتية التي تساعدك على الشفاء. فكر في الانخراط في أنشطة إبداعية مثل الكتابة والرسم والطهي. تساعد الأنشطة الإبداعية على إعادة اكتشاف مواهبنا، كما أن ممارسة التأمل يمكن أن تساعد في تقليل القلق والانفجارات العاطفية. إن إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية سيساعدك على التغلب على الصدمة الناجمة عن العلاقة السامة.

المغفرة

التسامح يعني العثور على خاتمة وتحرير نفسك من حمل الأمتعة العاطفية في العلاقة. الاستياء والجروح الماضية عندما تكون مدفونة في أعماق القلب تسبب نوبات الهلع والقلق، أن تسامح هو ببساطة المضي قدمًا والترحيب بالبدايات الجديدة. قد لا يكون التسامح بهذه السهولة، لكن التسامح يساعدك دائمًا على أن تكون في سلام مع نفسك.

اطلب الدعم من أحبائك

حاول مشاركة مشاعرك الصعبة وتجارب علاقاتك غير السارة مع عائلتك وأحبائك، إنها تتحقق من صحة مشاعرك وتساعدك على التغلب على المشاعر المعقدة والألم العاطفي الناجم عن العلاقة السامة.

لا تتجاهل مشاعرك الصعبة

اسمح لنفسك أن تشعر بتلك المشاعر المعقدة والألم الناجم عن العلاقات السامة، من الضروري أن تفهم حقيقة أن الاعتراف بمشاعرك الصعبة يساعدك على تهدئتها تدريجيًا. إن تجاهل مشاعرك أو الشك في نفسك يمكن أن يخلق المزيد من القلق والتوتر.

كُن لطيفًا مع نفسك

عامل نفسك بلطف وكن أكثر تعاطفًا مع نفسك. الامتناع عن أفكار النقد الذاتي، على سبيل المثال، لا تسأل نفسك "لماذا حدث هذا لي؟"، قد تحاول مشاعر الذنب والعار غير المرغوب فيها الإضرار باحترامك لذاتك. ومع ذلك، من المهم أن نتقبل أن تجربة الصعود والهبوط أمر طبيعي وأن البشر ليسوا مثاليين في العلاقات.

التركيز على النمو

يلعب التركيز على نموك الشخصي دورًا محوريًا في التغلب على الصدمة الناجمة عن العلاقة السامة، إن التخلي عن الماضي أمر مهم للتركيز على النمو الشخصي، امنح نفسك وقتًا للشفاء وإعادة الاكتشاف، ناقش خططك وأهدافك ورغباتك مع أحبائك، حاول التركيز أكثر على الأنشطة التحفيزية.

تواصل مع أخصائي الصحة العقلية

يمكن أن يساعدك التواصل مع أحد المستشارين ومتابعة العلاجات في التغلب على الشعور بعقلية الضحية، ويساعدك على توفير وضوح الفكر في الحياة، تساعدك العلاجات السريرية والتوجيه المهني على التعامل مع أفكارك بشكل أفضل.