مدرب ريال مدريد السابق يتحدث عن مفاجآت خروج مصر والمغرب من أفريقيا.. ويتوقع الفائز

أبدى خوان خوسيه ماكيدا، المدرب السابق لريال مدريد، دهشته من نتائج كأس الأمم الأفريقية، التي شهدت خروج عدد من المنتخبات الكبيرة والمرشحة للفوز باللقب في مراحل مبكرة من البطولة.

وقال ماكيدا، في حديثه لبرنامج "كان 2023" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لم يتوقع أن تودع منتخبات مثل والمغرب ومصر البطولة في دور المجموعات أو دور الـ16، مشيرا إلى أن هذا يعد مفاجأة كبيرة للجميع، وأن هذا يدل على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأنه في كل مباراة هناك فريق يفوز وآخر يخسر.

وأشار ماكيدا، إلى أن البطولة شهدت أيضا بروز بعض المنتخبات الصغيرة، التي استطاعت الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة، مثل الكونغو وجنوب أفريقيا، اللذين تأهلا إلى نصف النهائي، معتبرا أن هذا أمر مدهش وجميل في كرة القدم.

وعن توقعاته للفائز بالبطولة، قال ماكيدا، إنه يرى أن كوت ديفوار تمتلك فرصة جيدة للتتويج باللقب، لأنها تلعب في أرضها وبين جماهيرها، ولأنها تضم لاعبين مميزين وذوي خبرة. وأضاف أنه يتمنى أن تكون المباريات مثيرة وممتعة للمشاهدين.