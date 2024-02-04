الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدرب ريال مدريد السابق يتحدث عن مفاجآت خروج مصر والمغرب من أفريقيا.. ويتوقع الفائز

خوان خوسيه ماكيدا
خوان خوسيه ماكيدا

أبدى خوان خوسيه ماكيدا، المدرب السابق لريال مدريد، دهشته من نتائج كأس الأمم الأفريقية، التي شهدت خروج عدد من المنتخبات الكبيرة والمرشحة للفوز باللقب في مراحل مبكرة من البطولة.

وقال ماكيدا، في حديثه لبرنامج "كان 2023" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لم يتوقع أن تودع منتخبات مثل والمغرب ومصر البطولة في دور المجموعات أو دور الـ16، مشيرا إلى أن هذا يعد مفاجأة كبيرة للجميع، وأن هذا يدل على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأنه في كل مباراة هناك فريق يفوز وآخر يخسر.

وأشار ماكيدا، إلى أن البطولة شهدت أيضا بروز بعض المنتخبات الصغيرة، التي استطاعت الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة، مثل الكونغو وجنوب أفريقيا، اللذين تأهلا إلى نصف النهائي، معتبرا أن هذا أمر مدهش وجميل في كرة القدم.

وعن توقعاته للفائز بالبطولة، قال ماكيدا، إنه يرى أن كوت ديفوار تمتلك فرصة جيدة للتتويج باللقب، لأنها تلعب في أرضها وبين جماهيرها، ولأنها تضم لاعبين مميزين وذوي خبرة. وأضاف أنه يتمنى أن تكون المباريات مثيرة وممتعة للمشاهدين.

ماكيدا ريال مدريد كأس الأمم الأفريقية نتائج كأس الأمم المنتخبات كان 2023 القاهرة الإخبارية السنغال المغرب دور المجموعات كرة القدم كوت ديفوار

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا!

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور!

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»