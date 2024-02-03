السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البريميرليج| تعادل مثير بين نيوكاسل ولوتون.. وبرايتون يضرب بالاس برباعية

نيوكاسل ولوتون
نيوكاسل ولوتون

حقق فريق نيوكاسل يونايتد نقطة أمام ضيفه لوتون تاون في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تغيرت نتيجة المباراة أكثر من مرة حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق حيث سجل شون لونجستاف ثنائية نيوكاسل يونايتد في الدقيقتين 7 و23 بينما سجل جبريل أوشو وروس باركلي هدفي الضيوف في الدقيقتين 21 و40.

وفي الشوط الثاني باغت لوتون تاون منافسه وسجل هدفين لكارلتون موريس من ركلة جزاء وأليجاه أديبايو في الدقيقتين 59 و62.

إلا أن نيوكاسل يونايتد نجح في انتزاع نقطة التعادل بهدفين سجلهما كيران تريبيير وهارفي بارنز في الدقيقتين 67 و73.

رفع نيوكاسل رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع بينما واصل لوتون تاون صحوته بفوز وتعادلين في آخر ثلاث جولات ليقفز للمركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

وفي مواجهة أخرى تعادل بيرنلي مع فولهام بنتيجة 2/2.

بقى فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

أما برايتون فقد فاز على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4 -1.

سجل لويس دينك وجاك هينشلوود وفاكوندو بونانوتي وجواو بيدرو جيونجيورا أهداف برايتون في الدقائق 3 و33 و34 و84، بينما سجل جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 71.

استغل برايتون تعثر نيوكاسل يونايتد ليقفز للمركز السابع برصيد 35 نقطة بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان إيفرتون تعادل مع ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2/2 في وقت سابق اليوم السبت.

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