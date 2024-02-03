السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه فى إطار الجهود الدبلوماسية التى تبذلها مصر لدعم لبنان وتعزيز استقراره ومساعدة شعبه الشقيق على إنهاء حالة الشغور الرئاسى القائمة، فقد شاركت مصر مؤخرًا فى اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، والتى تضم في عضويتها كل من مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوفد المصري المشارك في الاجتماع، والذى ترأسه السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان، أكد حرص أعضاء اللجنة على تقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لتقريب مواقف الأطراف السياسية اللبنانية، دون تدخل أو افتئات على حق ومسئولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب، مشيرًا إلى موقف مصر الراسخ الداعم للبنان والحريص على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، تمهيدًا لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

من جانبه، أعرب السيد نبيه بري عن ترحيبه بالموقف الموحد للدول الخمسة تجاه دعم لبنان، مجددًا التزامه بالعمل مع مختلف القوى السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي من أجل سرعة إتمام الاستحقاق الرئاسي.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخماسية تمثل إطارًا تنسيقيًا تم إطلاقه العام الماضي تجسيدًا لدعم المجتمع الدولي للبنان، وسبق للجنة أن عقدت اجتماعات تنسيقية على مستوى كبار مسئولي وزارات الخارجية وعلى مستوى سفراء الدول الخمسة في بيروت

مصر لبنان اللجنة الخماسية وزارة الخارجية الاستحقاق الرئاسي مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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