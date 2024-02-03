السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يتعادل مع إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

توتنهام وإيفرتون
توتنهام وإيفرتون

فرض إيفرتون تعادلا مثيرًا على ضيفه توتنهام 2 -2 اليوم في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وكان توتنهام في طريقه للخروج فائزا وحصد ثلاث نقاط ثمينة, لكن جاراد برانثوايت تقمص دور البطولة وخطف هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

وسجل البرازيلي الدولي ريتشارليسون هدفي توتنهام في الدقيقتين الرابعة و41 في الوقت الذي سجل فيه جاك هاريسون الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 30 قبل أن يسجل برانثوايت هدف التعادل في الوقت القاتل. 

ورفع توتنهام رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة لإيفرتون في المركز السابع عشر، ليبتعد خطوة عن مثلث الهبوط. 

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 22 مباراة متفوقا بخمس نقاط على مانشستر سيتي الذي خاض 21 مباراة وبفارق خمس نقاط أيضًا عن أرسنال، الذي خاض 22 مباراة. 

ويلتقي أرسنال مع ليفربول غدًا الأحد، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه برينتفورد يوم الإثنين.

إيفرتون توتنهام الدورى الانجليزى برانثوايت ريتشارليسون جاك هاريسون

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