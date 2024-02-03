عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

سادت حالة من القلق والترقب داخل نادي الزمالك، بعد إصابة محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلم "الدستور" أن محمود حمدي الونش خرج من تدريبات الزمالك مصاباً، ولم يستطع استكمال المران الجماعي بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد التتويج ببطولة كأس دبي الودية.

وجاء سقوط اللاعب دون التحام أو اشتراك مع أي لاعب، وشعر بألم شديد في الركبة قبل مغادرته المران.

وخرج "الونش" من التدريبات الجماعية للزمالك وسط حالة من القلق والترقب من تكرار الإصابة التي كان يعاني منها من قبل، التي كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين عقب استئناف التدريبات.

وحضر مران الزمالك كل من المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني برزي وأحمد خالد حسانين، أعضاء مجلس الإدارة.

وعقد أعضاء مجلس إدارة الزمالك جلسة مع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، واللاعبين، على هامش المران؛ للتأكيد على الدعم الكامل لهم في الفترة المقبلة، والترحيب بالصفقات الجديدة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

الزمالك يستأنف تدريباته عقب العودة من الراحة

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي كان حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام بعد التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 19 فبراير الجاري، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.