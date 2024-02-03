معتمد جمال يعتذر عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفنى للزمالك

اعتذر معتمد جمال، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك، بعد تولي البرتغالي جوزيه جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن معتمد جمال أحد أبناء النادي المخلصين، وكان له دور إيجابي مع الفريق في الفترة الماضية، وتحمل المسئولية في ظروف صعبة، لكنه نجح باقتدار في أداء مهمته مع الفريق.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة متمسك بالاستفادة من الكابتن معتمد جمال في أي منصب خلال الفترة المقبلة، لأنه أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين.

واختتم رئيس نادي الزمالك قائلا: "أوجه الشكر لمحمد عبدالمنصف مدرب حراس المرمى على الفترة التي قضاها مع الفريق"، مؤكدا أن النادي لا ينسى أبناءه المخلصين ويسعى للاستفادة منهم في أي منصب لخدمة النادي.

وكان معتمد جمال، تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.

الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة

في سياق آخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم السبت، على ملعب النادي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي.

ظهور جوميز في تدريبات الزمالك

وشهد المران الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حيث عقد المدرب الجديد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في حضور عبدالواحد السيد مدير الكرة للتعرف على اللاعبين، والحديث عن الفترة المقبلة والتحديات الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.