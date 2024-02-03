الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تعلن عن ورشة للغناء الجماعي

يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة الغناء الجماعي بقيادة أبانوب يني، بداية من يوم الإثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقالت الكنيسة في بيان، إن الهدف من الورشة المساعدة على استخدام كل إمكانيات الصوت، حيث تحتوي الورشة على التدريب على الإيقاع والنغمات وكيفية استخدامها، وأيضًا التدريب على النوتة الموسيقية للكورال والمقامات الشرقية والمسافات الصوتية، بالإضافة إلى تعلم أغاني متنوعة بلغات وأشكال مختلفة، وأهم مبادئ الهارموني وتناغم الأصوات.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

تنصيب القس مارتن وليام أسقفًا لأبرشية القرن الإفريقي

كما احتفلت الكنيسة الأسقفية بتنصيب القس مارتن وليام ليصبح أسقفًا لأبرشية القرن الإفريقي وذلك في كنيسة القديس متى بأديس أبابا

وصلى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن يعطي الله الحكمة والمعونة للمطران مارتن وليام، ليقود أبرشية القرن الإفريقي إلى المزيد من النمو والازدهار، وتوصيل رسالة السيد المسيح.

الجدير بالذكر أن المطران مارتن وليام ولد في أوغندا كمواطن بريطاني، ودرس اللغات الحديثة (الألمانية والروسية) في جامعة كامبردج البريطانية.