السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل إعلام: الضربات الأمريكية فى سوريا بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران

الضربات الجوية الأمريكية
الضربات الجوية الأمريكية

نقلت وسائل إعلام، عن مسئول أمريكي تأكيده بدء ضربات أمريكية في سوريا ردًا على هجوم الأردن، بحسب وكالات.

 

وقالت وسائل الإعلام، نقلًا عن مسئول دفاعي، إن الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وإنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران، خلال الأيام المقبلة، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

 

ومن جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسئول عسكري أمريكي، شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين.

 

وهاجمت طائرات مُسيّرة أمريكية، أهدافًا ومقرات في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا، وفقًا لما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية".

 

كما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن طيرانًا مُسيّرًا استهدف نقاطًا تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا، وقال إن "طائرات مسيرة استهدفت 3 نقاط تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري جنوب مدينة الميادين".

 

وأضاف أن "الطائرات، انطلقت من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور".

 

وقال وسائل إعلام سورية، إن طيرانًا حربيًا نفذ استهدافًا جديدًا لنقطة تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري قرب عين علي بريف دير الزور.

 

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية، تسبب القصف بسقوط 10 قتلى من عناصر من مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية في ريف الميادين، و18 جريحا جراء قصف جوي استهدف 12 موقعا شرقي سوريًا.

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