الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام فلسطينية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف مناطق فى خان يونس

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، وجود قصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية يستهدف مناطق في خان يونس جنوبي قطاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب بغزة 

وكانت قد دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة، وذكرت القناة الـ13 العبرية أن ما يقارب الـ20 صاروخًا أطلقت نحو كريات شمونة.

كما دوت صافرات الإنذار قبل قليل في سنير بالجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية.

هجمات جيش الاحتلال 

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم اعتراض طائرة مشبوهة اجتازت الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، الليلة الماضية.

يأتي هذا بالتزامن مع القصف والعدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ووقوع عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين.

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