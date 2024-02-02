الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلجيكا تستدعى السفير الإسرائيلى

جريدة الدستور

ذكرت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب أن بلادها استدعت، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي بعد قصف مبنى لوكالة تنمية بلجيكية في مدينة غزة، مضيفة أنها تعتزم إثارة مسألة التعويضات.

وكتبت الوزيرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني. يجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

وقالت وزارة التعاون التنموي البلجيكية إنها ليس لديها علم بسقوط أي قتلى مدنيين وإن المبنى، الذي كانت وكالة التنمية تستخدمه بالمشاركة مع منظمة هانديكاب إنترناشونال، من المفترض أنه كان خاليًا وقت القصف.

وذكر متحدث باسم الوزارة أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "بلجيكا ستعيد مسألة التعويضات عن تضرر البنية التحتية لمشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى جدول أعمال المشاورات الأوروبية المقبلة".

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