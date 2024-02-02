الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التليفزيون السورى: عدوان جوى إسرائيلى استهدف جنوب دمشق فجر اليوم

عدوان جوي إسرائيلي
عدوان جوي إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

أعلن التليفزيون السوري عن وقوع عدوان جوي إسرائيلي استهدف جنوب دمشق، فجر اليوم، والدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض 7 صواريخ من أصل 20 أطلقت من جنوب لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

التليفزيون السوري عدوان جوي إسرائيلي إسرائيل سوريا دمشق

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