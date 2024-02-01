الخارجية الأمريكية: عقوبات ضد إسرائيليين بسبب أعمال عنف في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الجولة الأولى من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية اليوم الخميس.

وتستهدف العقوبات الجديدة – التي تمنع أصولهم المالية وتمنعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة – أربعة مواطنين إسرائيليين.

وفي بيان له يوم الخميس، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إنه يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه”.

عقوبات 4 اسرائيلين تفرض عليهم العقوبات

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية إن الأمر يركز على أربعة أفراد متهمين بارتكاب أعمال عنف أو تخويف بشكل مباشر في الضفة الغربية، بما في ذلك أشخاص متهمون بالبدء في أعمال شغب وقيادتها؛ إشعال النار في المباني والحقول والمركبات؛ الاعتداء على المدنيين؛ والإضرار بالممتلكات. والأفراد الأربعة الذين وردت أسماؤهم هم ديفيد حاي تشاسداي، وآينان تانجيل، وشالوم زيترمان، ويينون ليفي.

وقال مسؤول إن البيت الأبيض أخطر الحكومة الإسرائيلية بخططه قبل صدور الأمر، وسيحظر الأمر ممتلكات الأفراد ومعاملاتهم المالية في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين من تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم. وقال أحد المسؤولين إن الأمر موجه نحو الرعايا الأجانب وليس المواطنين الأمريكيين، على الرغم من اتهام بعض مزدوجي الجنسية بالتورط في أعمال العنف.