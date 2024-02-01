الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى إن إن: بايدن يعتزم إصدار أمر تنفيذى يستهدف مستوطنين فى الضفة الغربية

بايدن
بايدن

قال مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إصدار أمر تنفيذي يستهدف المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار أمر تنفيذي يستهدف المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، الذين قال إنهم قوضوا الاستقرار في المنطقة، وفقًا لمسئول أمريكي.

وأضاف أن هذه القضية ناقشها بايدن شخصيًا في الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كانت صحيفة بوليتيكو أول من أبلغ عن الأمر التنفيذي القادم.

 

الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 

 

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وفي أوائل التسعينيات، وبموجب اتفاقيات السلام في اتفاقيات أوسلو، وافقت إسرائيل على نقل السيطرة تدريجيًا على الضفة الغربية إلى الضفة الغربية. 

كما أن السلطة الفلسطينية، لكن ذلك لم يحدث، وبدلاً من ذلك، تم بناء العشرات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى التعدي على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون، والمجتمع الدولي، أرضًا للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ويعيش الآن حوالي 500 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية، وفقًا لمنظمة السلام الآن، وهي جماعة إسرائيلية تدعو إلى السلام وتراقب المستوطنات. العديد من هذه المستوطنات يخضع لحراسة مشددة، وهي مناطق مسيجة ومحظورة تمامًا على الفلسطينيين.

ويعتبر معظم العالم أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات؛ لأنها سمحت بتوسيعها، وفي بعض الحالات، دعمتها بإعفاءات ضريبية وأمن تموله الدولة، وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية "منطقة متنازع عليها" وتؤكد أن سياستها الاستيطانية قانونية.

وكانت المناطق المحيطة بهذه المستوطنات دائما عرضة للعنف، لكن الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة، حسبما أفادت الشبكة الأمريكية في تقرير صادر لها. 

الضفة الغربية المستوطين اصدار أمريكا بايدن

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