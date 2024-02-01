ضغوط الأهلى .. الجبلاية توضح اسباب تمديد فترة القيد لـ6 فبراير

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة ، السبب الحقيقى وراء قرار تمديد فترة القيد لمدة أسبوع كامل، فى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية منتصف ليل أمس الأربعاء.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تمديد فترة القيد الشتوي في منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، إلى السادس من فبراير الجاري، بعد أن كان مًقررًا أن يتم إغلاق الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، في 31 من يناير2024.

وأكد المصدر أن اتصالات منتصف الليل بين مسئولى النادى الأهلى وأعضاء الجبلاية كانت سببا مباشرا فى تأجيل غلق باب القيد إلى يوم 6 فبراير، برغم القرار السابق من الجبلاية بغلق باب القيد فى موعده المحدد من قبل، من أجل حسم موقف حارس المرمى الجديد الذى سيضمه الأهلى بسبب تعرض محمد الشناوى لإصابة بخلع فى الكتف خلال بطولة أمم افريقيا 2023 التى ودعها الفراعنة من دور الـ 16.

فضلا عن تلقى أعضاء الجبلاية اتصالات أيضا من جانب النادى الإسماعيلى بشأن تمديد فترة القيد أو حجز أمامكن للصفقات الخمس التى أبرمها الدراويش، لحين التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس بعد الخلاف الذى نشب فى اللحظات الأخيرة، بشأن الصفقات الجديدة.

وشدد المصدر على أنه وليد العطار المدير التنفيذى أبلغ أعضاء الجبلاية برغبة الأندية فى تأجيل غلق باب القيد، حتى تم اتخاذ قرار المد وإعلانه فى الثانية عشرة مساءًا.

وتم الاتفاق بين المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وأعضاء الجبلاية على إعلان سبب تأجيل غلق باب القيد، للتكدس الشديد من مندوبي الأندية في الساعات الاخيرة للقيد وبناءا على رغبة العديد من الأندية في مد فترة القيد الشتوية والذي يتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجديدة.