الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصر تحصد المركز الأول لجوائز "الإيسيسكو" لتحويل النفايات العضوية إلى غذاء

إيسيسكو
إيسيسكو

سلّمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس، جوائز النسخة الأولى من مسابقة الإيسيسكو لتطوير عملية تحويل النفايات العضوية لألواح غذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، بمشاركة الفرق الخمسة المؤهلة التي عرضت مشروعاتها أمام لجنة تحكيم متخصصة، حيث جاءت مصر في المركز الأول.

وفي كلمة بحفل توزيع الجوائز، أشاد المدير العام للإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، بالمشروعات الفائزة في عالم يشهد تحديات مزدوجة تتأرجح بين ضمان الأمن الغذائي وتدبير النفايات العضوية.

وثمن الدكتور سالم المالك عمل الفرق المؤهلة الموسوم بالابتكار والتجديد، واستجابتها لمعالجة إحدى أكثر القضايا إلحاحا في هذا العصر المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي، عبر إسهامها في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "خلق عالم خال من الجوع"، من خلال تقديم حلول حكيمة توظف الإمكانات الحديثة والحلول المبتكرة، الهادفة ليس فقط إلى القضاء على الجوع، وإنما إلى مواجهة التحديات البيئية التي يفرضها تفشي النفايات.

مبادرات الشباب الذين تم اختيارهم تعد شهادة على القوة التحويلية للعلوم والتكنولوجيا 

وأبرز المدير العام للإيسيسكو أن عمل الفرق الفائزة يجسد محور رؤية الإيسيسكو، وإيمانها بكون التعليم والعلوم والثقافة، عناصر تمثل أسس التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة، فمبادرات الشباب الذين تم اختيارهم تعد شهادة على القوة التحويلية للعلوم والتكنولوجيا الحديثة عندما تتماشى مع الرؤية الإنسانية لمحاربة الهدر الغذائي.

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وأسفرت مداولات لجنة التحكيم عن فوز مشروع المخلفات العضوية والثانوية للأغذية باعتبارها آلية لضمان الأمن الغذائي، من مصر بالمركز الأول، وحصل أصحابه على مبلغ 22500 دولار أمريكي، أما المركز الثاني ففاز به مشروع إنتاج لوح غذائي "بورنيو" من ماليزيا، وتسلم أصحابه مبلغا قدره 12500 دولار أمريكي، فيما حاز المركز الثالث مشروع إنتاج لوح غذائي من المخلفات العضوية من بروناي دار السلام، وتسلم أصحابه مبلغ 5000 دولار أمريكي.

وارتأت لجنة التحكيم إهداء مبلغ مالي قدره 2500 دولار أمريكي للمركز الرابع لفريق باكستان، عن مشروع إنتاج ألواح غذائية من الحمص، وخصت أصحاب المركز الخامس من ماليزيا عن مشروع اللوح الغذائي بيكو للوجبات الخفيفة الصحية بمبلغ مماثل.

التحديات البيئية إيسيسكو منظمة العالم الإسلامي الأمن الغذائي النفايات العضوية

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