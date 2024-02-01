الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوزراء" توضح حقيقة تداول أسعار جديدة للمنتجات البترولية على مواقع التواصل الاجتماعى

المواد البترولية
المواد البترولية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لقائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.

البترول تنفي زيادة أسعار المواد البترولية

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها- وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هى دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن، موضحةً أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية، سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المركز الإعلامي يناشد بتحري الدقة والموضوعية لعدم إثارة البلبلة

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ويؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواصلته رصد ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية، للوقوف على حقائق الأمور، وعدم ترك الساحة للمغرضين ومروجي الشائعات.

نفي المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع لقائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية البترول تنفي زيادة أسعار المواد البترولية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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