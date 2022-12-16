الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إعلامى الوزراء» ينفى رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والجماعى

جريدة الدستور

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع محافظة القاهرة  التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة.  

وناشد «إعلامي الوزراء» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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