«إعلامى الوزراء» ينفى رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والجماعى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع محافظة القاهرة التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة.

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