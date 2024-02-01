الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة سوهاج: تكثيف متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة المقصرين

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماع لجنة الجودة وبحضور مديري عموم المديرية ومديري بعض الإدارات المعنية، حيث عرض الدكتور عماد عدلي مدير إدارة الجودة خطة الإدارة السنوية ومحاور العمل المتخصصة، مؤكدًا على استهداف جميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة من خلال الخطة. 

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن مفهوم الجودة لابد أن يكون شموليا ليشمل جميع عناصر تقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا علي انه لابد من عمل مؤشرات ونقاط محددة لقياس نسب تحسن الأداء لافتًا إلى أهمية نشر ثقافة الجودة داخل المنشآت الصحية وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة منوهًا أن سياسات مديرية الصحة بسوهاج بشأن الجودة تهدف إلى مجموعة من الأهداف أهمها تقديم سبل الرعاية والخدمة الصحية للمواطنين وقت الحاجة لها، والوصول إلى نوع معين من الخدمات التي تقدم للمواطنين من حيث النوع والجودة، وتناسب الخدمة الطبية وتقديمها للمواطنين على الوجه الأفضل وبشكل يحسن حالاتهم الصحية، وإحداث العديد من التغيرات والتطور داخل المنشأت الصحية للوصول إلى أفضل خدمة ممكنة، وغيرها من الأهداف المهمة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، على أنه لابد من توافر قوى بشرية مؤهلة ومدربة بجانب بيئة عمل آمنة لضمان الحصول على النتائج المرجوة.

فيما أعلن الدكتور أحمد حسن ابوهاشم  وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر  من 7 آلاف مواطن من خلال 7 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الصحة بسوهاج في 7 قرى تابعة لـ3 مراكز.

وهي من القرى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات الطبية وهي قرية عرابة أبوالدهب وقرية البخايتة التابعين لمركز سوهاج وقرى عرابة أبوعزيز، والوقدة، والسمارنة التابعين لمركز المراغة وقرية نزلة علي وقرية مشروع غرب طهطا التابعتين لمركز جهينة.

وأضاف الدكتور أحمد أبوهاشم  وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية. 

وأضاف أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا. 

ومن جانبها، أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

وتأتي تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين رقيقي الحال بالريف والمناطق الأكثر احتياجا في الحضر لمثل تلك الخدمات الطبية.

واضحة لتسجيل صحة سوهاج اعتماد المنشآت لدخول المحافظة العمل المتخصصة الخدمة الصحية عمل مؤشرات نشر ثقافة سياسات مديرية الصحة بسوهاج الخدمة الطبية

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