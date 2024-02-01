الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقفية الشباب تطلق كرنفال "معا 8" في بيت البطل.. 23 فبراير

جريدة الدستور

 تطلق أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية  قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وتوابعها، كرنفال "معًا 8" لشباب الجامعة والخريجين، في بيت البطل بالعبور 23 فبراير المقبل.


ويتضمن اليوم عدة فقرات روحية وشبابية وترفيهية للشباب، عبر تقسيمهم إلى فرق صغيرة، وإطلاق مسابقات روحية تنافسية، مع وجود ألعاب ترفيهية.

 ويأتي إطلاق هذا الكرنفال في إطار حرص الكنيسة على دعم التواصل مع الشباب القبطي بكل فئاته العمرية، والتواصل مع أفكارهم.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظمت لجنة خدمة ابتدائي بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام المؤتمر السابع عشر لمتفوقي ابتدائي من أبناء الإيبارشية تحت عنوان "سفير أمين"، السبت الماضي، ضمن فعاليات مهرجان ابتدائي الدراسي بالإيبارشية، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

 
وتضمن المؤتمر دروس في الكتاب المقدس ومجموعات عمل دارت حول عنوان المؤتمر، وأن يكون المخدوم صورة للمسيح في تصرفاته وتعاملاته، وكذلك شمل عددًا من الفقرات الترفيهية والألعاب التي تؤكد الهدف ذاته.


وشارك في المؤتمر ١٧٨ طفلًا وطفلة من أبناء الإيبارشية و٧٠ خادم وخادمة، كما شارك في المهرجان ١٥٦٩ من أبناء كنائس الإيبارشية.


كما التقى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح  بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأربعاء، طلبة دفعة "القديس الأنبا باخوميوس" بمعهد مار بولس لإعداد خدام، وذلك ببيت أرض الفرح" للمؤتمرات التابع للإيبارشية.


ألقى نيافته عليهم كلمة روحية عن حياة الخادم في الكنيسة والبيت والمجتمع، وحضر اللقاء الآباء الكهنة المشرفون على المعهد والقمص تادرس سدرة وكيل المطرانية.

أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية ة قداسة البابا البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة الانبا موسى اسقف عام الشباب

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