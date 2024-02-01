بسبب الجفاف.. إعلان حالة الطوارئ فى مدينة برشلونة الإسبانية ومحيطها

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بإعلان حالة الطوارئ في مدينة برشلونة الإسبانية ومحيطها بسبب الجفاف.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات شمالي إسبانيا عن حالة الطوارئ البيئية، بعد انجراف كميات كبيرة من اللدائن البلاستيكية على الشواطئ.

وذكرت صحيفة "لا بوس" في إقليم جاليثيا أن منطقتي أستورياس وجاليثيا يمكن أن تطلبا الآن المساعدة من الحكومة المركزية في تنظيف الشواطئ بعد إعلان حالة الطوارئ.

ويتم استخدام اللدائن البيضاء، التي تماثل حجم حبات العدس، في صناعة الأجزاء البلاستيكية لسلع متنوعة.

وانتهى الأمر باللدائن في البحر بعدما سقطت عدة حاويات تحمل حوالي 25 طنًا من اللدائن من سفينة شحن خلال عاصفة في ديسمبر.

وكانت اللدائن معبأة في أكياس بلاستيكية انفتحت في البحر.