الفصائل الفلسطينية: اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بالأسلحة والقذائف المضادة للدروع

قالت الفصائل الفلسطينية، إننا نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي، بالأسلحة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم في خان يونس، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأمس أعلنت فصائل فلسطينية، تدمير 6 دبابات ميركافا وناقلة جند للاحتلال فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

وذكرت الفصائل الفلسطينية أنها فجرت عبوة بمجموعة جنود تحصنوا داخل مسجد ثم أجهزوا عليهم.

من جانبه اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 28 عسكريًا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.