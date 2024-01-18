الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية: اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بالأسلحة والقذائف المضادة للدروع

الفصائل الفلسطينة
الفصائل الفلسطينة

قالت الفصائل الفلسطينية، إننا نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي، بالأسلحة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم في خان يونس، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأمس أعلنت فصائل فلسطينية، تدمير 6 دبابات ميركافا وناقلة جند للاحتلال فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

وذكرت الفصائل الفلسطينية أنها فجرت عبوة بمجموعة جنود تحصنوا داخل مسجد ثم أجهزوا عليهم.

من جانبه اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 28 عسكريًا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال الفصائل الفلسطينة

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

انفصال تسعيره في مصر عن السوق العالمي.. الذهب يستهدف 3500 جنيه لعيار 21

استبعاد هشام حطب وتعيين ياسر إدريس رئيسًا للأوليمبية حتى موعد الانتخابات

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية

كيف تعرف أن ضغط الدم مرتفع أو منخفض بدون جهاز؟ إليكم التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس