الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تطلق مبادرة "شباب يصنع التغيير" فى قنا

الكنيسة
الكنيسة

أطلقت مؤسسة  كاريتاس  مصر الذراع التنموية للكنيسة الكاثوليكية مبادرة شبابية بعنوان: "شباب يصنع التغيير"، بهدف توعية الشباب بقضايا الصحة المرتبطة بهم.
قامت مؤسسة كاريتاس  مصر، مكتب قنا، بتنفيذ ٥ معسكرات للفتيات، لـ٥٥ فتاة، و٥ معسكرات للشباب، لـ١٠٠ شاب، بقرى (المراشدة - الطويرات - الجمالية - حجازة - جراجوس).


وقد تخلل المعسكرات لقاءات توعية صحية برسائل المشروع (ألعاب رياضية - مهارات الدفاع عن النفس)، فى إطار الشراكة القائمة بين جمعية كاريتاس مصر ومنظمة اليونيسيف، القائمة منذ عام ٢٠١٧،

 في سياق متصل، قام فريق من منظمة اليونيسف ببرنامج الحماية، بزيارة مكتب  مؤسسة كاريتاس مصر الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية، بمحافظة أسوان، لتفقد أنشطة الجمعية لخدمة الأشقاء السودانيين الوافدين بالمحافظة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء، ٢٩ و٣٠ يناير ٢٠٢٤.

وقد تضمنت الزيارة، الإجتماع مع فريق العمل بالجمعية، لعرض إنجازات المشروع في الفترة السابقة، زيارة مركز الدعم النفسي المتخصص، وزيارة نادي الأسرة بالوحدة الصحية بمركز دراو.

كما شملت زيارة المساحة الصديقة للطفل بجمعية النهضة النسائية بمدينة أسوان، وعمل مجموعات بؤرية مع الأطفال والأهالي المستفيدين من مركز الدعم النفسي المتخصص بمحافظة أسوان.

وفي سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، نظمت خدمة المرحلة الثانوية، بقيادة الأب جيروم نصير، يومًا تكوينيًا ترفيهيًا للمرحلة، تحت شعار "فاصل زمني"، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا.

شارك في اليوم الأب أندراوس رفعت، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، والأب بيو، راعي البطرخانة، بالإضافة إلى الأب جيروم نصير.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، الذي تضمن بعض الطلبات الخاصة، تلاها، بعض الترانيم الروحية، ثم قدم الأب جوزيف عبد الملاك الكرملي، محاضرة بعنوان "فاصل زمني".

مؤسسة كاريتاس مصر الذراع التنموي للكنيسة الكاثوليكية شباب يصنع التغيير بقضايا الصحة معسكرات للفتيات

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