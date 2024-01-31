"خدنى تعالى".. تسجيل صوتى للطفلة ليان المحاصرة بدبابات الاحتلال فى غزة (فيديو)

عرض برنامج "مساء dmc" تسجيلًا صوتيًا للطفلة ليان الفلسطينية والتي تبلغ من العمر 15 عامًا المحاصرة بدبابات الاحتلال في قطاع غزة، مع أسرة مكونة من 6 أفراد أثناء محاولتهم للخروج من غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وقالت الطفلة الفلسطينية خلال مكالمة مع الهلال الأحمر الفلسطيني: "قاعدين بيطخوا علينا، الدبابة جنبي، إحنا بالسيارة والدبابة جنبنا".

واحتوى التسجيل الصوتي لاستغاثة الطفلة على أصوات قذائف الدبابات الإسرائيلية حتى استشهدت الطفلة، فيما تبقت طفلة أخرى في السيارة نفسها على قيد الحياة والتي قالت في تسجيل صوتي: "تعالي خديني رني على حد يجي ياخذني أمانة في حولي ضرب رصاص".