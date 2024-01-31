أنا مش سعيد

ولوانى لابس توب جديد

ولوانه عيد

أنا مش سعيد

قلبى مش على بعضه

قلبى مش مطمن

ولا زين ابين

ولا صنعتى عراف

ولا من سمع ولا من شاف

مر الكلام.. والسكوت برضه

كله شبه بعضه

ومافيش جديد

ونا.. مش سعيد

....

الشمس طالعة.. والقمر روح

معرفش أنا رايح

ولا أنا مروح

هاربة الكهارب م الطريق

والسما مطفية

الدنيا واسعة.. والبراح بيضيق

معرفش شايف ولا ف عيونى رماد..

وجع البعاد ده.. ولا وجع صدفة

مافيش ف الحنين صدفة..

مافيش ف الغرام تساهيل..

أنا كل ما بمسح دموعى تسيل

وكل ما بسند مواجعى..

تميل

على حجرى تتدلدق

مين اللى قال البكا أصدق..

معرفش أحبك ونا ببكى

معرفش أقولها ونا خجلان

أنا ف دموعى بتكعبل

لنا مبحر.. ولا مقبل

ولا شايف آخرها ميدان

بتضحك العمدان

على غنوتين فى العيون ماتوا

وتغمز للرصيف اللى ساندنى

من جمعتين فاتوا

لا حد مد الإيد يعدية

الطريق

ولا حد عدانى

أنا مش وحيد..

ولوانى وحدانى

ضحكتى حاضرة..

لكن معاندانى

مواعدانى لكن

من بعيد لبعيد..

ونا.. مش سعيد..