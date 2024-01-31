رياض منصور: إسرائيل تتحدى الولايات المتحدة والقرارات الصادرة من مجلس الأمن

قال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بمجلس الأمن، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، له تصريحات ترقى للإبادة الجماعية واقتبستها محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون مكانه في السجن وليس في رئاسة الحكومة.

وأضاف، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن نتنياهو حرم شعبه من التنعم بالسلم والأمن لأن هذه هي أجندته ويتصرف على أساسها.

إسرائيل تتحدى الولايات المتحدة نفسها

وأكد أن إسرائيل تتحدي القرارات الصادرة من مجلس الأمن وتتحدى المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، كم أنها تتحدى الولايات المتحدة نفسها، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترى أن الولايات المتحدة هي المصدر للأدلة على الجرائم الإسرائيلية وتريد أن تنال من مصداقية الشاهد وإتلاف الدلائل.