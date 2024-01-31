الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: طفرة غير مسبوقة فى صادرات الحاصلات الزراعية بزيادة 45.5% خلال 5 سنوات

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

كشف معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق مصر رقم غير مسبوق فى تاريخ الصادرات الزراعية، حيث شهدت كمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.5%، لتقفز من 4.4 مليون طن فى عام 2017 إلى 6.4 مليون طن بما يعادل 3.3 مليار دولار.

مستقبل الصادرات الزراعية

وتطرق المعهد، فى ندوة نقاشية حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، وورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها، حيث تواجه الصادرات الزراعية العديد من التحديات فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة للنهوض بالصادرات الزراعية، إلا أنها مازالت أقل كثيرًا من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها للدول المنافسة.


تحديات الصادرات الزراعية

تناولت الندوة العديد من التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية ومن بينها مشكلات متعلقة بالتسويق المحلى والخارجى، وغياب تواصل المصدرين مع صانعى السياسات، وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية، وغياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق، وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطى المزارعين التصديريين، ونقص بعض مستلزمات الإنتاج كالأسمدة الكيماوية، أما مشكلات التسويق الخارجى، فيأتى على قمة أولوياتها صعوبة الشحن والتى تتمثل فى عدم توافر أسطول وطنى للنقل البحرى، وغياب مراكب الشحن الشريحة، وعدم توافر سعات بالشحن الجوى وارتفاع تكلفة نولون الشحن.


نمو الصادرات الزراعية

كما أشارت إلى أن الصادرات الزراعية تشكل نسبة ضئيلة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث تراوحت بين 1.38% كحد أقصي فى 2017، و0.73% كحد أدنى والتى تحققت عام 2021، قبل أن تعاود الارتفاع قليلًا خلال عام 2022، أما نسبة الصادرات الزراعية للناتج المحلى الزراعى، فقد أخذت اتجاهًا عامًا متناقصًا خلال الفترة بين عامى 2017 و2021، قبل أن تعاود الارتفاع قليلًا خلال عام 2022، وقد تراوحت قيمة هذه النسبة خلال الفترة بين عامى 2015 و2022 ما بين 12.42% كحد أقصى، و6.05% كحد أدنى.

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