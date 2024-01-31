الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"إيجو إيمى.. أَنَا هُوَ".. كرنڤال الأطفال بكنائس شبين القناطر

الكنيسة
الكنيسة

نظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى بمنطقة الخصوص التابعة لإيبارشية شبين القناطر، كرنڤالًا للأطفال بعنوان "إيجو إيمي. أَنَا هُوَ"، أمس، في بيت "تيجي لاند" للمؤتمرات بمدينة العبور، بحضور الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

وتضمن الكرنڤال فقرات مسرح ظل واسكتشات وترانيم وألعابا ترفيهية.

 في سياق متصل، كان قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى ظهر اليوم الأربعاء، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة حيث تم عرض ما تم الانتهاء منه في سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان "أم الدنيا"، حيث إن الجزء الثاني يستعرض "رحلة العائلة المقدسة في مصر" ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسيتم عرض الحلقات قريبًا على منصة ‏WATCH IT.

وتم طلب ترتيب عرض الفيلم بحضور قداسة البابا وكل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر وعدد من السفراء الدوليين.

كنيسة السيدة العذراء منطقة الخصوص التابعة لإيبارشية شبين القناطر إيجو إيمي تيجي لاند للمؤتمرات بمدينة العبور الكنائس القبطية الأرثوذكسية

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