جحا ودابة الأرض وجيكة وأنتيكة.. كتابات للطفل تجذب رواد معرض الكتاب

الكثير من الكتب الذي تجذب الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تتواجد بجناح الطفل بخيمة الأطفال بجوار قاعة ١.



وفي مقر المؤسسة العربية الحديثة، كان هناك العديد من كتب الأطفال التي جذبت رواد النعرض وأقبل عليها الأطفال بالشراء مثل سلسلة جحا وسلسلة قصص الحيوان في القرآن والتي كتبها عبدالحميد عبدالمقصود ورسمها عبدالشافي سيد.



كما جذب الأطفال القصص الصادرة حديثا والتي فازت في مسابقة روايات مصرية للجيب ومنها جيكة وأنتيكة تأليف ياسمين مجدي ورسوم آية ناصر، ومطعم هالة تأليف سمر طاهر ورسوم حسن الجندي، ودلال ونجمها الوهاج تأليف ربيع فريد مرشد وتصميم أحمد الحداد ومحمد أشرف.