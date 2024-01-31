الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جحا ودابة الأرض وجيكة وأنتيكة.. كتابات للطفل تجذب رواد معرض الكتاب

صور كتب الأطفال بمعرض
صور كتب الأطفال بمعرض الكتاب

الكثير من الكتب الذي تجذب الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تتواجد بجناح الطفل بخيمة الأطفال بجوار قاعة ١.

معرض الكتاب يناقش تأثير "حياة كريمة" على بناء الشخصية المصرية


وفي مقر المؤسسة العربية الحديثة، كان هناك العديد من كتب الأطفال التي جذبت رواد النعرض وأقبل عليها الأطفال بالشراء مثل سلسلة جحا وسلسلة قصص الحيوان في القرآن والتي كتبها عبدالحميد عبدالمقصود ورسمها عبدالشافي سيد.

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الفائزون بجوائز المشروع الوطني للقراءة ينظمون حلقات توعية لزوار معرض الكتاب


كما جذب الأطفال القصص الصادرة حديثا والتي فازت في مسابقة روايات مصرية للجيب ومنها جيكة وأنتيكة تأليف ياسمين مجدي ورسوم آية ناصر، ومطعم هالة تأليف سمر طاهر ورسوم حسن الجندي، ودلال ونجمها الوهاج تأليف ربيع فريد مرشد وتصميم أحمد الحداد ومحمد أشرف.

الكتب الأطفال معرض القاهره الدولي للكتاب جناح الطفل المؤسسة العربية الحديثة

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