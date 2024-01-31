البابا يستقبل السفير المجري وأساتذة من جامعة "كارولي جاسبر" المجرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء وفدًا من أساتذة جامعة "كارولي جاسبر" Károli Gáspár University التابعة للكنيسة الإصلاحية بدولة المجر، يرافقهم السفير أندراس كوڤاكس السفير المجري في مصر.

رحب قداسة البابا بالوفد وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعن تاريخ مصر العريق مؤكدًا أن المصريين يعيشون في محبة وسلام على مر العصور وأننا نعتمد على المحبة والعلاقات الطيبة مع الجميع.

كما أشار إلى زيارة العائلة المقدسة إلى مصر التي باركت بلادنا، وشجع جميع الحاضرين على زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة.