الكاتب أحمد الجمال: "الثقافة طوق نجاة" كتاب يناقش قضايا كبرى

شهدت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة لمناقشة كتاب "الثقافة طوق نجاة" للدكتور محمد صابر عرب، وهو الكتاب الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أدار الندوة عبد الحميد شلبي، بحضور المؤلف الذي ناقشه كل من الكاتب الصحفي أحمد الجمال، والمؤرخ أحمد زكريا الشلق.

قضايا كبرى

تحدث الكاتب الصحفي أحمد الجمال عن الكتاب بقوله إنه يضم مجموعة من العناوين، يمثل كل عنوان من غالبية العناوين المطروحة قضية كبرى تشغل العقل المصري والعربي والإنساني.

وتابع: سأتناول القضايا الكلية التي تصدى لها الكاتب ببراعة شديدة، وما تحسسه حول كل ما يمس حياتنا المعاصرة، فهو لا يريد قارئا تابعا ولكنه يثير الأسئلة في ذهن القارئ ووجدانه.

وأضاف: تناول صابر عرب قضايا مهمة على رأسها مشروع قضية المشروع الحضاري المصري، فهو يطالب بالتجديد وإعمال العقل ويبحث ما حدث في سؤال التجديد منذ القدم حتى اليوم.

وتابع الجمال: يطرق المؤلف أيضا قضية فساد الحياة الجامعية عندما يهون البحث العلمي على أصحابه، فنجد رسائل مودعة على الأرفف لا أحد ينظر بها، وباحثون لا يجيدون الكتابة بالعربية، فبدا متحسرا على واقع الحياة الجامعية.

واستكمل: “من القضايا التي تناولها الكتاب كذلك غياب المدارس العلمية، ودور الصورة في حركة التاريخ وتأصيل الحضارة العربية الاسلامية وكيف تلاقحت مع الحضارة الأوروبية”.

واستطرد الجمال: الكتاب أيضا يشير إلى مقاصد الإسلام، فنحن نعيد إنتاج كل ما طرحناه بعقود سابقة، وأنشأنا ثنائيات ما أنزل الله بها من سلطان مثل الأصالة والمعاصرة، والتجديد والموروث.

واختتم: يصل بنا المؤلف إلى أنه لن يحدث تقدم إلا بالاهتمام بالثقافة، فلا سبيل للتقدم إلا بالاعتراف بالآخر والوصول إليه.

ندوة لمناقشة كتاب الثقافة طوق نجاة بمعرض الكتاب