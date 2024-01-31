الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد بنيس: الشعر يزيدنا تواضعا أمام شعرائنا العرب الكبار

الشاعر المغربي محمد
الشاعر المغربي محمد بنيس بمعرض الكتاب

قال الشاعر المغربي محمد بنيس، إنَّ الشعر هو الذي أختاره لأنَّه كان شغوفًا في الرياضيات، لذا كان عليه أن يتعلم الشعر، مشيرًا: "لم يكن مجرد بديهة فقط، بل معرفة، لذا قررت التعلم، وكانت هذه الرحلة فيها الكثير".

 

وتابع خلال لقاؤه الشعري بقاعة ديوان الشعر محور اللقاء الشعري  بلازا "1"  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55: "بدون معرفة لغة أخرى، لا يمكن لشخص يعرف أهمية ما يكتب، لذا تعرفت على الشعر الفرنسي والإنجليزى نتيجة اتقاني للغتين، وهذا نتيجة لقاء مباشر مع الثقافة وعبر اللغة الفرنسية التي عرفت عنها شعراء العالم، وبدأت عوالمي تنفتح على الشعر في العالم من الفرنسي حتى الياباني.

 

وأكد بنيس على: "أن  أجمل ما نتعلمه في الكتابة هو السؤال، فقد كان الإرتجال إلى مرحلة الكتابة، نرى الكلمة بشكل مضاعف، فالكلمة تطرح عليك أسئلتها، إلى جانب اللغة والإيقاع، ولهم أسئلتهم الخاصة، فكلما  ازددنا معرفة بالشعر ازددنا تواضعا أمام شعرائنا العرب الكبار".

 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وتابع خلال لقاؤه الشعري بقاعة ديوان الشعر محور اللقاء الشعري بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بدون معرفة لغة أخرى لا يمكن لشخص يعرف معرض معرض القاهرة الدولى معرض الصور القاهرة

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