مهمة لمصر والعالم.. تاريخ قناة السويس في ندوة بمعرض الكتاب

شهدت قاعة الشعر محور المؤسسات الثقافية بلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، ندوة مناقشة "قناة السويس بين الفرص والتحديات مع أهميتها بين مصر والعالم"، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ويدير الندوة الدكتور مازن القطري.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال الدكتور مازن القطري، نائب مدير إدارة الاتصالات بهيئة قناة السويس، إنَّ قناة السويس لديها فرص تقتنصها لزيادة الدخل القومي، وكلنا نعلم أهمية قناة السويس لدى مصر والعالم.

وأوضح خلال كلمته، أنَّ فكرة إنشاء قناة السويس، هي فكرة قديمة ترجع إلى عصر المصريين القدماء، حيثُ كانوا دائما يفكرون بقنوات غير مباشرة، ومنها قناة الفرعين عام 1874 قبل الميلاد، وقناة أمير المؤمنين، في عهد عمر بن العاص.

معرض الكتاب

وتابع "القطري"، أنَّه رُفض إنشاء قناة السويس من قبل محمد علي في بداية الأمر، لأنه لا يريد أي تدخل أجنبي في مصالح مصر الداخلية، وعندما جاء ديلسبس تعرف على محمد سعيد باشا، وذلك بحكم عمله قنصل فرنسا في مصر، والذي حصل على الامتياز عام 1854 لإنشاء قناة السويس.

وواصل: “نجح ديلسبس في البدء أكتوبر 1859، للحفر قناة السويس، والتي بدأت ققناة مصغرة من الإسماعيلية لبورسعيد، ومنها إلى الإسماعيلية للسويس، في بداية العمل في حفر قناة السويس على مدار 5 سنوات، وعندما جاء اسماعيل باشا قام بتطويرها”.